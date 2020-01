Hochey ghiaccio: U 17; Gladiators giganteggiano nel terzo tempo contro il Gherdeina

HC Aosta Gladiators – HC Gherdeina 6-1 (1-0, 4-0, 1-1)

HC Aosta Gladiators: Alessandro Birtig, Nicolò Masoni, Nicolò Fanelli, Alessandro Frescura, Federico Paternoster, Marco Olivo, Alessia Gisonna, Nicholas Gianni, Philippe Charles, Fabio Pietromica, Alessandro Minniti, Daniele Doriguzzi Toia, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Federico Gisonna, Nicolò Borio, Alessandro Carbone, Andrea Gesumaria, David Cicchetti. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Nathan Garau (16:59), Federico Paternoster (27:00), David Cicchetti (30:25), Federico Gisonna (32:17), Philippe Charles (35:18), Alessandro Frescura (54:09).

Si era detto che l'impresa sfiorata contro la capolista Asiago, unita al tempo per riflettere disponibile nelle festività, avrebbe consentito alla U17 di ritrovare il bandolo della matassa. Guardando alla partita di ieri, contro il “fanalino di coda” Gardena, così è stato. Situazione in timido equilibrio nel primo drittel, con i valdostani che si portano avanti di una rete, senza però andare oltre, e “spinta” decisiva nel secondo, calando un poker di goal. Nell'ultima frazione, una rete per parte e si va in spogliatoio sul 6-1 finale per i Gladiatori. Tre punti che servivano e che portano a 13 il “bottino” dei Gladiatori in classifica (sempre al quinto posto).

Sabato prossimo, 11 gennaio, alle 13.45, turno in trasferta con il Val Pusteria. Gli avversari sono subito davanti ai Gladiators nella graduatoria provvisoria del Master Round (con 14 punti) e non bisogna quindi avere paura di provare il sorpasso.