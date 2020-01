Calcio: L’Aygreville nel recupero con lo Stresa incamera tre punti importanti

Ancora fieno in cascina per l’Aygreville di Mister Rizzo che in una bella e vivace partita ha batto lo Stresa salito a Gressan per il recupero. Doppia la soddisfazione dei rosoneri che conquistano tre punti e vedono il primo gol del neo acquisto Glarey che ha esordito con i valdostani.

Una bella incornata al 30/mo del secondo tempo a fatto svanire le speranze dei lacustri di dividere la posta. I padroni di casa si con Pomat a difesa dei pali, Marchesano, Bonel, Gentili e Bonomo in difesa. A centrocampo in fase difensiva ecco Prola, J.Favre, Furfori, Cuneaz e Mazzocchi.

Lo Stresa schiera Barantani a difesa dei pali.In difesa Pici, Moia, Agnesina, Riva. A centrocampo Corio, Fracoia e Testori. Scienza è il trequartista alle spalle di Niang e Tampellini. Al 26’ fallaccio su Brunod di Agnesina che viene espulso. Nella ripresa Rizzo toglie il centrocampista Bonel ed inserisce Glarey che diventa l’uomo partita.

Lo Stresa sceso dalla D si è rinforzato per risalire ma nonostante le difficoltà della ripresa del campionato l’Aygreville ha saputo tenere il campo e far sua una partita equilibrata.

Per tutto il secondo tempo in dieci lo Stresa giocava solo sul contropiede ed in una sola occasione a impensierito Pomat che ha sfoderato un grande intervento in angolo salvando il risultato.

Da domenica un filotto di tre trasferte: Oleggio, Trino, Pro Eureka.

>>> NUOVA CLASSIFICA