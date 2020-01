L’Antitrust avvia una procedura nei confronti della Juventus e di altre 8 Società di Serie A

Possono essere riconosciute come “clausole vessatorie” quelle che non riconoscono ai consumatori il diritto ad ottenere il rimborso di tutto o parte dell’abbonamento o del singolo biglietto, in caso di chiusura dello stadio, di rinvio di partita e di ottenere risarcimenti per fatto della società, provocando – e questo sembra innegabile - “un significativo squilibrio a carico dei consumatori nelle prestazioni contrattuali”?

Sarà l’Antitrust a dovere dirimere la questione che si trascina stancamente da tempo. Ce ne occupammo tempo addietro, sollecitati a farlo da un’Associazione che tutele i consumatori.

L’istruttoria è la conseguenza – sostiene la stessa Antitrust – del mancato recepimento dell’invito rivolto dall’Autorità alle società datata 8 maggio 2019, tramite una comunicazione di moral suasion (invito a correggere o rivedere determinate scelte o comportamenti) con la quale era stato richiesto ai club interessati dall’inchiesta di adottare iniziative dirette a rimuovere le storture di cui sopra.

A queste richieste avevano risposto positivamente solo il Bologna e il Parma. Queste ultime – sottolinea l’Antitrust – hanno “effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà ivi rilevati nelle rispettive lettere di moral suasion”. Per queste due ultime società sono stati archiviate le rispettive procedure.

Motivo questo che ha di fatto costretto l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ad avviare 9 procedimenti istruttori nei confronti di altrettante società di Serie A per “clausole vessatorie nei contratti di acquisto di abbonamenti e biglietti per le partite” di calcio.

Tra queste Società c’è anche la blasonata Juventus.

Accanto alla Società di Andrea Agnelli, altre 8 primattrici del palcoscenico calcistico del Bel Paese: Inter, Milan, Roma, Lazio, Cagliari, Genoa, Udinese ed Atalanta.