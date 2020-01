Antonino Bossolo qualificato ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020

L'azzurro, categoria - 61 kg K44 - ha conquistato il pass direttamente tramite Ranking piazzandosi al 5º posto nella classifica generale con 122.88 punti e al 4º posto per quanto riguarda l'accesso Paralimpico visto che nelle prime posizioni ci sono due atleti della stessa nazione (Turchia) e, per regolamento, un paese può schierare un solo atleta in una specifica categoria. Va ricordato che per gli atleti K44 (disabilità in un arto superiore) la possibilità di accesso tramite Ranking viene data ai primi 4 classificati di ogni categoria di peso e che i punti ranking considerati sono quelli dell'ultimo quadriennio. Un'ulteriore possibilità verrà data tramite i tornei di qualificazioni continentali (per l'Europa, a Milano, il prossimo 19 aprile).

A dare la notizia il Presidente della FITA Angelo Cito: "Non potevamo iniziare l’anno Olimpico con una notizia più bella", ha commentato il numero uno della Federazione.

"L’anno nuovo inizia con una splendida notizia. Antonino Bossolo ottiene il pass per Tokyo e consente all’Italia di partecipare alla prima edizione di questa disciplina alle Paralimpiadi. Complimenti Antonino Bossolo e complimenti alla FITA e al Presidente Angelo Cito, ha aggiunto Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.