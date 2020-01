CALCIO, RECUPERI - Vincono Valle Varaita, Grand Paradis e Gassino, pari St Vincent-Quart

>>> CLASSIFICA

Punti pesanti ad inizio anno per il Gassino, che sbanca il campo del Fenusma (quinto ko consecutivo) per 1-2 con le firme in zona gol di Saraceno e Perazzolo. Il derby Saint Vincent-Quart è 0-0, mentre il Grand Paradis supera 4-2 la Mappanese grazie alla doppietta di Turato e ai gol di Perrier e Apparenza. L'8 gennaio si giocheranno Locana-Valdruento e Corio-Bosconerese.

Grand Paradis-Mappanese 4-2

Saint Vincent-Quart 0-0

Fenusma-Gassino 1-2

RECUPERO ECCELLENZA A

>>> CLASSIFICA

Mercoledì importante recupero per la capolista Aygreville, che può allungare in vetta su RomentineseCerano e BorgoVercelli. I valdostani dovranno superare lo Stresa, che però ha bisogno di punti salvezza.