Sci alpino: allo Sc Aosta la Coppa Scuola Sci di La Thuile Gigante Allievi

Questa mattina, sulla Diretta 2 di La Thuile, valido per il circuito regionale Gros Cidac, organizzato dallo Sc La Thuile Rutor, che ha visto più di 150 concorrenti al cancelletto di partenzaIn palio, per la classifica per società, la coppa della locale Scuola di Sci, trofeo vinto dallo Sc Aosta, davanti allo Sc Gressoney MR e allo Sc Pila.

A livello indivi - duale, successi di Tatum Bieler e Lorenzo Stirano. Al termine dalla prima manche, Cecilia Pizzinato (Sc Courmayeur MB), Greta Boano (Sc Crammont MB), Julia Hultberg (Sc Val d’Ayas) e Margherita Sala (Sc Gressoney MR) occupavano rispettivamente il primo, secondo, quarto e quinto posto. Tutte e quattro non hanno concluso la seconda manche; a occupare il gradino alto del podio ci ha così pensato Tatum Bieler (Sc Gressoney MR; 1’53”83), che ha preceduto Francine Rottel (Sc Chamolé; 1’57”00) e Anaïs Nieroz (Sc Pila; 1’57”29), in recupero rispettivamente dal quinto e ottavo posto ottenuto a metà gara.

Al quarto posto Martina Polletta (SC Chamolé; 1’57”71; 7° al termine della prima manche) e quinta Aline Gerard (Sc Aosta; 1’58”51; 11°). Fa segnare il miglior tempo in entrambe le manche e vince la gara Lorenzo Stirano (Sc Aosta; 1’50”26). Alle spalle di Stirano, si scambiano le posizioni acquisti al termine della prima manche Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas; 1’50”76) e Stefano Fadda (Club de Ski; 1’51”19). Al quarto posto, Federico Viérin (Sc Pila; 1’52”73) e, al quinto scalando una posizione, Jacques Belfrond (Sc Crammont MB; 1’53”22).