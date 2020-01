Fondo: Cogne, fra un mese la 37a MarciaGranParadiso

A Cogne la neve c’è da tempo e il grande spettacolo sarà garantito. Le piste sono in perfette condizioni e la MarciaGranParadiso tira un sospiro di sollievo dopo l’annullamento forzato dello scorso anno.

A Cogne lo spettacolo è in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio, tre giornate dedicate agli adulti e ai giovani fondisti che condividono la passione per gli sci stretti. La 37a edizione della Marcia si aprirà come da tradizione con la 25 chilometri in tecnica libera, a cui potranno partecipare gli atleti che hanno compiuto almeno 16 anni. Domenica 2 febbraio invece si gareggia in tecnica classica. Gli amanti del passo alternato potranno scegliere tra la 40 e la 25 chilometri.