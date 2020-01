CIG Scialpinismo: Noemi Junod quarta nell’Individuale di Vermiglio

Campionati italiani Cadetti, Juniores e Under 23, e gara nazionale per Senior e Master, oggi, a Vermiglio (Trento; in origine programmata al Passo del Tonale) che consegna alla Valle d’Aosta il quarto posto di Noemi Junod.

Nei Cadetti femminile, quarta posizione di Noemi Junod (41’57”) alle spalle del trio lombardo Erika Sanelli (37’10”), Noemi Gianola (38’10”) e Nicole Valli (39’08”). Al settimo posto Valentina Bisazza (Sc C. Gex; 43’06”) e 11° Chloé Collé (Sc C. Gex; 46’20”).

Al maschile, successo del valtellinese Luca Vanotti (1h 00’19”). Al 19° e 21° posto Laurent (1h 11’47”) e François Battendier (Sc C. Gex; 1h 12’46”); 47° Gabriele Folco (Sc Granta Parey; 1h 38’16”); 48° Gabriele De Pieri (Sc C. Gex; 1h 39’52”). Negli Juniores, successo del vicentino Matteo Sostizzo (1h 07’33”).

In 18° posizione François Payn (Sc C. Gex; 1h 17’59”); 27° Emil Busso (Sc C. Gex; 1h 23’06”).

Nell’Under 23 femminile, gradino alto del podio a Giulia Murada (Cse; 1h 18’23”) e, al maschile per Davide Magnini (Cse; 1h 26’35”). Al 7° e 8° posto Sebastien (1h 42’56”) e Fabien Guichardaz (Sc C. Gex; 1h 45’18”). Nella ‘nazionale’ Senior si è imposta Giulia Compagnoni (Cse; 1h 56”01”).