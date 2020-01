Hokey ghiaccio: U15; partenza sprint per i Gladiators a Bressanone

HC Falcons Brixen Bressanone – Aosta Gladiators 1-9 (0-2, 1-3, 0-4) HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Gabriel Montini, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Johann Menegatti, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Andrea Gesumaria (2), Nicholas Gianni (2), Alessandro Minniti (2), Nathan Garau, Mattia Lenta, Federico Gisonna.

Partenza con il piede giusto, nella fase nazionale del campionato, per i Gladiators della U15, che sin dal primo drittel tengono a chiarire le cose con gli avversari, nel secondo allungano e nell'ultimo prendono il largo. Nove reti che fanno salire, al termine di questa tornata, i valdostani sul podio del Girone B del Master Round, assieme a Trento e Renon. Il cammino, però, è appena iniziato e non c'è certo da stare rilassati.

HC Aosta Gladiators – HCB Foxes Academy 5-2 (1-1, 2-0, 2-1)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Simone Cosentino, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Federico Gisonna (2), Marco Cosentino, Nathan Garau, Nicholas Gianni.

Anche nel secondo turno della fase nazionale, i Gladiators U15 brillano. Dopo un primo drittel “di studio”, in cui sia i valdostani sia le volpi bolzanine vanno a segno con una rete, i ragazzi di Giovinazzo trovano la formula appropriata per allungare sia nel secondo, sia nel terzo (in cui gli avversari vanno a segno ancora una volta, ma non basta per rimontare). Al momento, forti dei due risultati utili, i valdostani sono in testa al Girone B, con 6 punti, gli stessi che ha anche Trento. A completare il trio di vetta, il Renon, con 5. Prossima discesa sul ghiaccio, domenica 12, e sarà un incontro di quelli che contano, perché alle 16.30 i nostri saranno in trasferta proprio a Renon. Se si vuole restare in vetta, non si può sbagliare.