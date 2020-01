Hockey ghiaccio: Italia Femminile U18; contro il Giappone arriva la seconda sconfitta ai Mondiali di Fussen

Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale Under 18 al Mondiale di Divisione I – Gruppo A di Fussen. Dopo l’esordio negativo contro la Germania, l’Italia perde di nuovo per 0:5 contro il Giappone, formazione accreditata per l’oro finale e quindi per il repentino ritorno in Top Division. Quindi dopo due giornate di gioco l’Italia Femminile Under 18 è ancora a secco di punti e di goal ma mancano ancora tre partite e tanto deve essere deciso in questo torneo iridato.

L’Italia U18 F. sarà di nuovo in pista oggi 6 gennaio contro la Francia in una sfida che si annuncia assai importante per la classifica

Dopo il day-off, la formazione di coach Fedrizzi scenderà in pista il 6 gennaio contro la Francia a partire dalle ore 13:00. La nazionale transalpina è un avversario molto conosciuto dalle Azzurrine avendo disputato ben 3 partite di preparazione meno di un mese fa. A Vuajany la Francia ha vinto due partite mentre l’Italia una.

La formazione francese ha avuto un cammino simile all’Italia: prima è stata sconfitta dal Giappone per 0:5 mentre sabato ha dovuto arrendersi per 1:3 all’Ungheria. Quindi lo scontro dell’Epifania è di quelli già decisivi per smuovere la classifica visto che le due compagini non hanno raccolto punti nelle prime due giornate.

Mondiali IIHF 2020 Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A – Fussen (3/9 gennaio 2020)

Giappone U18 F. – Italia U18 F. 5:0 (1:0; 3:0; 1:0)

Marcatori: 07:07 (1:0) M. Ito (Kamada/Tsutsumi); 24.13 (2:0) K.Suzuki in sup.num. (N.Nagaoka); 26:57 (3:0) Y.Wajma in sup.num. (K.Suzuki/H.Nomura); 31:08 (4:0) A. Sazaki (K.Tsutsumi); 46:47 (5:0) A. Sasaki (K. Tsutumi);

Formazione Italia: Carlotta Regine (Martina Fedel) ; Agata Muraro – Anna Bertoluzzo; Saskia Rohregger- Sara Kaneppele; Sarah Engele – Elisa Innocenti ; Anna Caumo – Aurora Abatangelo – Elena Perathoner; Eva Maria Grunser – Sara Magnanini – Anna Callovini; Lea Mair ( c) – Greta Thoma – Marta Mazzocchi; Lara Zanettini – Alessia Labruna – Anna Carissimi; Coach: Massimo Fedrizzi;

Tiri in porta: Giappone 54 (10/28/16) – Italia 10 (7/2/1)

Penalità: Giappone 18′ – Italia 6′

Calendario e Risultati – Mondiali Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A (3/9 gennaio 2020)

3. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Francia – Giappone 0:5 (0:1; o:2; 0:2)

3. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Italia – Germania 0:5 (0:2; 0:1; 0:2)

3. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Danimarca – Ungheria 1:2 d.t.r. (0:0; 0:1; 1:0; 0:0; 0:1)

4. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Giappone – Italia 5:0 (1:0; 2:0; 2:0)

4. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Ungheria – Francia 4:1 (1:0; 2:1; 1:0)

4. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Danimarca 3:0 (1:0; 0:0; 2:0)

6. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Francia – Italia

6. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Giappone – Danimarca

6. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Ungheria

7. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Italia – Danimarca

7. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Giappone – Ungheria

7. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Francia

9. Gennaio 2020 | ore 11:00 | Danimarca – Francia

9. Gennaio 2020 | ore 14:30 | Ungheria – Italia

9. Gennaio 2020 | ore 18:00 | Giappone – Germania