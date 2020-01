Giro d'Italia Cross: Filippo Agostinacchio domina a Pontedera

Il fango, in una giornata fredda e nebbiosa (ma nel primo pomeriggio per la parte finale della manifestazione anche un bel sole), ha reso impegnativo il percorso ritenuto scorrevole del Trofeo Ecofor-Memorial Francesco Vannozzi-Memorial Romano Scotti, sesta e ultima tappa del Giro d’Italia ciclocross, organizzata nei pressi del Centro Sportivo Bellaria dall’U.C. S.Croce in collaborazione con la Juventus Lari, la Asd Romano Scotti e il patrocinio del Comune di Pontedera.

Una manifestazione pienamente riuscita e con diverse emozioni in alcune delle gare in programma tenuto conto dell’equilibrio esistente nelle varie classifiche prima dei questa prova finale.

La gara più attesa quella maschile Open con una caduta iniziale che ha coinvolto la maglia rosa Cominelli e la maglia bianca Fontana. Alla fine con una prestazione magnifica ha prevalso Jackob Dorigoni (Selle Italia Guerciotti) sul tricolore Bertolini e su Filippo Fontana che ha conquistato la maglia bianca quale miglior giovane, mentre Cristian Cominelli ha vinto indossato la maglia rosa e quindi vinto il Giro.

Negli juniores successo di Filippo Agostinacchio (Team Bramati) sul veneto Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita) che si è aggiudicato la maglia rosa.

Negli allievi ha prevalso Luca Paletti con vittoria finale del Giro da parte di Federico De Paolis (Race Montanini Folcarelli). Tra le allieve successo e maglia rosa per Federica Venturelli (Cicli Fiorin); tra le esordienti Irma Siri (Cadeo Carpineto) mentre vincitrice del Giro d’Italia è risultata Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera).

Tra le donne Open si è imposta Sara Casasola (DP 66 Giant) e maglia rosa per la bravissima toscana di Viareggio Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), che dopo il recente successo nel Master Cross conquista anche questo importante successo. Tra gli esordienti i successi per Cristian Fantini e Ettore Fabbro (hanno indossato la speciale maglia Memorial Tommaso Cavorso del quale era la prima prova cui seguiranno quelle su strada e su pista), mentre nel settore giovanissimi Andrea Tarallo, ha avuto la meglio su Colombo e Marangon.

LE CLASSIFICHE

OPEN UOMINI : 1) Jackob Dorigoni (Selle Italia Guarciotti); 2) Gioele Bertolini (Cervelo FSA); 3) Filippo Fontana (CS Carabinieri) – Maglia bianca giovani). Vincitore del Giro d’Italia Cristian Cominelli (Cycling Caffè)

JUNIORES : 1) Filippo Agostinacchio (Team Bramati); 2) Davide De Pretto (Borgo Molino Rinascita) – Vincitore Giro d’Italia -; 3) Bryan Olivo (DP 66 Giant).

ALLIEVI : 1) Luca Paletti (Cicli Paletti); 2) Federico De Paolis (Race Mountain Folcarelli) – Vincitore Giro d’Italia -.

ESORDIENTI : 1) Cristian Fantini (Merida Italia); 2) Nicolas Travella (Cicli Fiorin) – Vincitore Giro d’Italia -; 3) Stefano Viezzi (Libertas Ceresetto). Tra gli atleti del 1° anno il migliore Ettore Fabbri (Jam’s Team Buja).

OPEN DONNE : 1) Sara Casasola (DP 66 Giant); 2) Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti) – Vincitrice Giro d’Italia donne elite -; 3) Gaia Realini (Vallerbike).

ALLIEVE: 1) Federica Venturelli (Cicli Fiorin) – Vincitrice Giro d’Italia -; 2) Eleonora Ciabocco (Team Di Federico); 3) Elisa Viezzi (DP 66 Giant).

ESORDIENTI : 1) Irma Siri (Cadeo Carpaneto); 2) Anita Baima (Cicli Fiorin) – Vincitrice Giro d’Italia -; 3) Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera).

PARALIMPICO ID/2 : Maglia rosa-azzurra per Daniele Peschi (TRZ Cycling Team).