La sicurezza stradale priorità per la Federazione Ciclistica

La sicurezza stradale ancora al centro dei progetti passati, presenti e futuri della Federazione Ciclistica Italiana, che opera non solo per rendere più sicure le manifestazioni ciclistiche, ma anche svolgendo attività di supporto tecnico volto ad incrementare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Proprio in quest'ottica, il Settore Tecnico Giovanile, in collaborazione con la Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza e con il Settore Studi, ha predisposto un format che consentirà a ciascun Comitato Regionale di poter organizzare autonomamente seminari sulla sicurezza dedicati ai tesserati delle categorie agonistiche giovanili presenti sul proprio territorio.

Iniziativa che risulta una logica conseguenza delle progettualità realizzate finora, a livello nazionale, dalla FCI, in collaborazione con la Polizia di Stato e la Fondazione ANIA, per promuovere e divulgare i corretti comportamenti di chi usa la bicicletta, sia come mezzo di trasporto che come strumento di sport.

L’attività su strada - praticata da un elevato numero di tesserati della nostra Federazione - prevede, talvolta, la necessità di allenarsi su percorsi aperti al traffico veicolare. E’ fondamentale che in queste occasioni i nostri atleti ed i tecnici che li accompagnano conoscano i comportamenti (in gran parte disciplinati dal Codice della Strada) e che, oltre al rispetto delle regole, siano orientati alla riduzione del rischio di incidenti.

In base all’esperienza maturata nel 2018 in occasione degli 8 incontri interregionali (con il coinvolgimento di circa mille atleti) e nel 2019 durante i Campionati Italiani su Strada Esordienti, Allievi e Juniores maschili e femminili (anche in questo caso sono stati coinvolti un migliaio di atleti), siamo riusciti a produrre il materiale necessario per poter realizzare, con il medesimo “linguaggio”, seminari a livello capillare su tutto il territorio nazionale.