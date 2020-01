Sci alpino: allo Sc Crammont MB il Trofeo Bar du Lac a La Thuile

Circuito Gros Cidac che sbarca a La Thuile, con uno Slalom riservato alla categoria Ragazzi – in oltre 220 al cancelletto di partenza -, giornata organizzata dallo Sc La Thuile Rutor.

In palio il Trofeo Bar du Lac, vinto dallo Sc Crammont MB che ha preceduto lo Sc Vald’Ayas e lo Sc Gressoney MR. A livello individuale, va in archivio il doppio sigillo dello ScCrmmont MB, grazie a Anaïs Lustrissy e Hervé Bieller.

Nella competizione femminile, a metà gara in testa c’era Giorgia Collomb (Sc La Thuile Rutor), con circa 2”80 di vantaggio sulla seconda. Non conclude la seconda manche la Collombe la vittoria va a Anaïs Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’24”10), davanti a Sofia Fabiano (Sc Vald’Ayas; 1’24”70; in recupero di due posizioni) e alla coppia dello Sc Pila, Giada Lunardi(1’28”07) e Estelle Nigra (1’28”32); quinta Sofia Pusceddu (Sc Mont Glacier; 1’28”67).

Al maschile, si conferma il podio parziale della prima manche, con Hervé Bieller (ScCrammont MB; 1’20”87) a precedere Joonatan Jarvela (Sc Val d’Ayas; 1’21”36) e Yannick Lustrissy (Sc Crammont MB; 1’22”19).

In quarta posizione Nils Lowe Hultberg (Sc Vald’Ayas; 1’23”50; in recupero di tre posizioni) e 5° Pietro Ragone (Sc Gressoney MR; 1’23”62).