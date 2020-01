Biathlon: Beatrice Trabucchi e gli argenti a Samuela Comola, Nicolò Bétemps e Didier Bionaz.

Il nuovo campione nazionale Juniores è Tommaso Giacomel, 3 errori, che nel segmento di gara di oggi si prende la soddisfazione di far meglio dei seniores, chiudendo davanti al valdostano Didier Bionaz all'altoatesino Patrick Braunhofer, mentre nella categoria Giovani si impone Elia Zeni.

In campo maschile si è assistito a una lotta sul filo dei secondi tra il vincitore della Sprint, Rudy Zini, e Luca Ghiglione. Ha la meglio, grazie alla maggior precisione al poligono con soli due errori, il secondo che precede di 3.4 Zini (2+1+1+3).

Terza piazza per Jan Kuppelwieser a 18.6 con tre giri di penalità. In campo femminile tripletta altoatesina nella categoria Giovani con al primo posto Linda Zingerle davanti a Rebecca Passler e ad Hannah Auchentaller. Tra le Junior affermazioni di Beatrice Trabucchi davanti a Samuela Comola e a Sara Cesco Fabro. Assenti molte delle protagoniste della giornata di ieri, la Coppa Italia Fiocchi ha chiuso la sua tappa alla Carnia Arena International Biathlon Centre di Forni Avoltri con le prove a Inseguimento.

In campo femminile non hanno preso il via Federica Sanfilippo, Michela Carrara e Nicole Gontier che avevano occupato il podio nella Sprint di ieri e si è assistito a una sfida tra Alexia Runggaldier e Eleonora Fauner che ha visto agevolmente prevalere la medaglia di Bronzo nell'Individuale dei Mondiali di Hochfilzen del 2017 che con un solo errore nel terzo poligono si impone con più di 5 minuti di vantaggio sulla ventiduenne dei Carabinieri che paga ben 11 giri di penalità.

Categoria Juniores * 10 km f * 12,5 km m – CIJ Ins. pc – Doppietta valdostana alfemminile, grazie a Beatrice Trabucchi (Cse; 54’40”2; 0 0 0 1) e Samuela Comola (Cse;56’19”0; 2 1 0 2), con bronzo ancora all’Esercito, con Sara Cesco Fabbro (Cse; 57’37”0; 0 2 01). Settima Ambra Fosson (Sc Brusson; 1h 03’15”0; 0 0 1 0).

Al maschile, è d’argento DidierBionaz (Cse; 59’54”0; 0 1 0 2) alle spalle del finanziere Tommaso Giacomel (59’43”6; 1 1 0 1)e bronzo al carabiniere Patrick Braunhofer (1h 00’40”0; 0 0 2 1). Quarto Michele Molinari(Cse); quinto e sesto posto a Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 1h 02’23”0; 0 0 1 1) e Cédric Christille (Fiamme Gialle; 1h 03’02”2; 0 0 1 2); 7° Peter Tumler (Cse); 9° Kevin Gontel (Cse;1h 05’39”0; 1 1 3 1); 11° Matthieu Bianquin (Gs Godioz).

Categoria Giovani * 7,5 km f / 10 km m * CIG Ins. pc – Chiude in quarta posizioneMartina Trabucchi (Sc Brusson; 45’19”8; 1 0 1 1) ai piedi del podio occupato dalle altoatesineLinda Zingerle (Cse; 42’06”9; 0 0 1 0) e dal duo dei Carabinieri Rebecca Passler (44’23”4; 1 12 1) e Hannah Auchentaller (44’49”0; 1 0 0 3).

Sesta e settima piazza a Laura Sciarpa (ScSarre; 45’52”2; 0 0 2 2) e Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 47’33”2; 0 1 1 1). Al maschile,successo del trentino Elia Zeni (50’09”0; 0 0 1 1) seguito dall’alpino cuneese Stefano Canavese(50’56”4; 1 2 3 2) con bronzo al friulano Fabio Cappellari.

Settimo Jéròme Bianquin (GsGodioz; 53’21”6; 2 1 3 1); 9° Pietro Segor (Gs Godioz; 53’37”3; 2 0 0 1); dal 14° al 17° postoFrancesco Petitjacques (Sc Bionaz Oyace), Leonardo Mosquet (Sc Sarre), Simone De Marco(Sc Bionaz Oyace) e Denis Muscarà (Sc Brusson).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m – CiAsp Ins. pc – Oro alla friulana SaraScattolo (42’47”6; 1 1 0 2) sulla trentina Fabiana Carpella e la corregionale Astrid Ploesch. Al 18° posto Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes); 20° e 24° Nadège Gontel e ValentinaNaudin (Sc Granta Parey); 37° Giorgia Bionaz (Sc Bionaz Oyace).

Nei maschi, argento a Nicolò Bétemps (Sc Bionaz Oyace; 38’57”9; 0 2 2 2) dietro il cuneese Marco Barale (38’28”1;2 0 2 1) e bronzo all’altoatesino Felix Tarschiller (40’15”2; 1 0 1 2).

Sesto Stefan Navillod (ScTorgnon 2.0; 43’16”9; 2 2 2 1); 9° Julien Petitjacques (Sc Bionaz Oyace; 44’32”2; 1 1 2 2); 14°Axel Navillod (Sc Amis de Verrayes); 18° Thierry Bianquin (Gs Godioz); 21° AndreaCecchellero (Sc Bionaz Oyace); 23° Dewis Barrel (Sc Valgrisenche); 28° e 29° Gabriel Curtaz (Sc Gressoney MR) e Laurent Curtaz (Sc Brusson); 33a Davide Fussambri (Sc Bionaz Oyace).

Categoria Seniores * 10 km f * 12,5 km m – CIJ Ins. pc – Al femminile vince Alexia Runggaldier, ma non hanno preso il via Nicole Gontier e Michela Carrara (Cse) e Federica Sanfilippo. Nei maschi vince Luca Ghiglione; 7° Michael Durand (Cse; 1h 03’58”2; 1 0 0 0).