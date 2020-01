A Franco Nones il riconoscimento per i 100 anni della FISI: "Uno dei più grandi di sempre"

Tre volte 100 in Val di Fiemme, durante le gare per la 14/a edizione del Tour de Ski. Sono state celebrate, infatti, la tappa numero 100 delle gare del Tour, i 100 anni della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo e la Federazione Italiana Sport Invernali ha dato il via alla consegna del primo dei riconoscimenti che porteranno alla celebrazione del Centenario il prossimo ottobre.

Nell'occasione il logo realizzato per i 100 anni della FISI, trasformato in una piccola scultura, è stato donato ad uno dei più grandi campioni che la FISI e lo sport italiano possano annoverare: Franco Nones, fiemmese doc e vincitore della prima medaglia d'oro olimpica del fondo, nel 1968 a Grenoble.

Il Presidente federale, Flavio Roda, dopo essersi complimentato con gli organizzatori fiemmesi per le 100 tappe raggiunte nel Tour de Ski ed aver ricordato di essere stato arruolato alla Scuola Alpina delle Fiamme Gialle, ha salutato Nones come "uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, un vanto per l'Italia e per il fondo italiano, che da quella medaglia è andato poi crescendo".

Nones, 78 anni, ma ancora in forma invidiabile, ha ringraziato la Federazione ricordando "quanto abbia fatto per me e per la mia carriera. Non sarei arrivato da nessuna parte senza le strutture federali e il supporto del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle".