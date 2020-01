Tour de ski: Pellegrino sbaglia la semifinale

Federico non ce l'ha fatta. Solo quarto nelle semifinali e finito 13/mo nella classica generale di oggi. Erano tre gli azzurri qualificati per la fase finale della sprint in tecnica classica maschile della Val di Fiemme, sesta e penultima tappa del Tour de Ski. Federico Pellegrino ha realizzato il secondo tempo, staccato di 5"96 da Johannes Klaebo, bene anche Maicol Rastelli. settimo a 8"68, e Stefan Zelger, trentesimo a 15"98. Non ce l'hanno fatta Mikael Abram (34simo) e Giandomenico Salvadori (35simo). Fra le donne promosse Lucia Scardoni (seconda dietro a Jessica Diggins) ed Elisa Brocard, venticinquesima, fuori di un nulla Anna Comarella con il trentunesimo tempo, ad appena 17 centesimi dall trentesima.