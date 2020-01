Tour de ski: Jacobsen batte in volata Andersson nella quinta tappa; Elisa dove sei?

Astrid Jacobsen ha vinto in volata la 10 km in tecnica classica andata in scena in Val di Fiemme, in Italia, e valida come quinta tappa del Tour de Ski. E oggi il Tour celebrava la gara numero 100 della sua storia lunga 14 edizioni. In una gara molto tirata con le prime otto rimaste compatte fino a metà prova, a spuntarla è stata la norvegese, brava nel battere in volata la svedese Ebba Andersson, mentre la tedesca Katharina Hennig, terza per un solo secondo, ha conquistato il primo podio in carriera. Le tre hanno staccato tutte nell'ultimo kilometro, compresa la velocissima Therese Johaug, oggi non al massimo, vittima di una caduta, e quarta al traguardo.



In casa Italia si conferma il buon momento di Anna Comarella, che cresce rispetto alla prova di inseguimento dello scorso di martedì, e conquista la 22esima posizione con un distacco di poco superiore al minuto. Per l'ampezzana arrivano altri punti importanti in ottica classifica, mentre sono finite fuori dalle migliori trenta sia Lucia Scardoni che Elisa Brocard, rispettivamente al 36esimo e al 40esimo posto. Le donne saranno nuovamente impegnate nella giornata di sabato 4 gennaio in una sprint programmata a partire dalle ore 11,25.



Ordine d'arrivo 10 km TC femminile Mass Start Tour de Ski Val di Fiemme (Ita):

1. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 29:07.9

2. ANDERSSON Ebba SWE +0.4

3. HENNIG Katharina GER +1.0

4. JOHAUG Therese NOR +6.2

5. OESTBERG Ingvild Flugstad NOR +6.8

6. NEPRYAEVA Natalia RUS +15.5

7. MAUBET BJORNSEN Sadie USA +17.2

8. WENG Heidi NOR +19.0

9. SUNDLING Joanna SWE +25.0

10. WENG Tiril Udnes NOR +26.6



22. COMARELLA Anna ITA +1:14.7

36. SCARDONI Lucia ITA +2:28.4

40. BROCARD Elisa ITA +2:36.6



Classifica Tour de Ski femminile dopo cinque tappe su sette:

1. JOHAUG Therese 1988 NOR 1:51:14

2. OESTBERG Ingvild Flugstad 1990 NOR +0:19

3. NEPRYAEVA Natalia 1995 RUS +0:32

4. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt 1987 NOR +0:33

5. ANDERSSON Ebba 1997 SWE +0:38

6. WENG Heidi 1991 NOR +0:49

7. WENG Tiril Udnes 1996 NOR +1:57

8. HENNIG Katharina 1996 GER +2:12

9. MAUBET BJORNSEN Sadie 1989 USA +2:22

10. LAMPIC Anamarija 1995 SLO +2:30



24. COMARELLA Anna 1997 ITA +5:55

32. SCARDONI Lucia 1991 ITA +8:23

36. BROCARD Elisa 1984 ITA +9:30