La Val di Fiemme ospita le tappe finali del Tour de Ski: il programma e gli Azzurri rimasti in gara

Lo sci di fondo approda in Val di Fiemme per gli atti conclusivi del Tour de Ski, l'importante manifestazione giunta alla sua 14esima edizione. Dopo le tappe andate in scena a Lenzerheide e Dobbiaco, gli atleti si trasferiscono nella località trentina per una tre giorni molto intensa che decreterà i vincitori finali. Si partirà venerdì 3 gennaio con una Mass Start in tecnica classica per poi proseguire sabato con una sprint molto ambita dai velocisti.

Domenica 5 gennaio a partire dalle ore 13,15 le due Final Climb con partenza Mass Start. Tra gli uomini a contendersi la vittoria saranno i due russi Alexander Bolshunov e Sergey Ustiugov, mentre nella categoria femminile si prospetta un bel duello tra le norvegesi Therese Johaug e Ingvild Oestberg con la russa Natalia Neprayaeva pronta ad inserirsi.



La pattuglia azzurra sarà composta da Elisa Brocard, Lucia Scardoni, Anna Comarella fra le donne, con caterina ganz che si è ritirata nel giorno di riposo, mentre gli uomini in gara saranno Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Mikael Abram e Federico Pellegrino, quest'ultimo alla ricerca di un nuovo importante risultato nella prova sprint dopo i due secondi posti conquistati in questa stagione a Planica e Lenzerheide.