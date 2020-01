Hockey ghiaccio: Nazionale Under 18 Femminile; la Germania supera l’Italia all’esordio Mondiale

Esordio con sconfitta contro la Germania per 0:5 per la Nazionale Femminile Under 18 che da quest’oggi, e fino al 9 gennaio, sarà impegnata nei Mondiali IIHF 2020 di Divisione I – Gruppo A a Fussen in Baviera. Come lo scorso anno in Austria, nella stessa categoria iridata, la compagine tedesca si rivela un avversario superiore per le Azzurrine anche se il passivo maturato al termine dei 60′ è meno amaro rispetto a quello del Mondiale dello scorso anno (0:7).

Sabato l’Italia U18 F. di nuovo in pista contro il forte Giappone che è partito con una convincente vittoria contro la Francia U18 F.

Già sabato ulteriore banco di prova per l’Italia di coach Fedrizzi contro una delle compagini più accreditate per questo torneo e che ha già mostrato il suo valore contro la Francia U18 F.: nella prima partita assoluta a Fussen, il Giappone sconfigge senza appello la nazionale francese con un netto 5:0.

L’Italia cede alla distanza contro la Germania. Best Player dell’Italia il portiere Martina Fedel

Contro una Germania che gioca in casa è sempre difficile. L’Italia subirà in questo primo match ben 41 tiri e Martina Fedel tiene in gioco la squadra azzurra per lunghi tratti. Nel primo tempo la rappresentativa di casa passa in vantaggio negli ultimi minuti del periodo con Hark e Welcke, quest’ultima già a segno lo scorso anno. Alla ripresa lo special team dell’Italia resiste ben due volte ma quando si gioca in parità numerica arriva il terzo goal delle avversarie con Mayer (33′). Nell’ultimo periodo la Germania parte forte ed allunga con Christof mentre il 5:0 è di nuovo della Hark nell’unica marcatura in superiorità al termine di un assedio alla porta italiana. Da segnalare che al 49′ la nazionale tedesca ha sostituito il portiere Disl con Uhrmann.

Mondiali IIHF 2020 Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A – Fussen (3/9 gennaio 2020)

Italia U18 F. – Germania U18 F. 0:5 (0:2/0:1/0:2)

Marcatori: 16:28 (0:1) R.Hark (S. Disl); 19:24 (0:2) L. Welcke; 33:15 (0:3) C.Mayer (C.Konig); 41:30 (0:4) N. Christof (H.Strompf/L.Heinz); 51:26 (0:5) R. Hark in sup.num. (F.Raschke);

Formazione Italia: Martina Fedel 60:00 (Agata Muraro – Saskia Rohregger; Anna Bertoluzzo – Sarh Engele; Elisa Innocenti – Sara Kaneppele; Anna Caumo – Eva Maria Grunser – Sara Magnanini; Aurora Abatangelo – Elena Perathoner – Anna Callovini; Lea Mair (c) – Greta Thoma – Marta Mazzocchi; Lara Zanettini – Alessia Labruna – Anna Carissimi; Coach: Massimo Fedrizzi;

Tiri in porta: Italia 8 (6; 2; 0) – Germania 41 (14/15/12)

Penalità: Italia 6×2′ – Germania 2×2′

Calendario e Risultati – Mondiali Under 18 Femminile – Divisione I – Gruppo A (3/9 gennaio 2020)

3. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Francia – Giappone 0:5 (0:1; o:2; 0:2)

3. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Italia – Germania 0:5 (0:2; 0:1; 0:2)

3. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Danimarca – Ungheria

4. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Giappone – Italia in diretta streaming

4. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Ungheria – Francia

4. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Danimarca

6. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Francia – Italia

6. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Giappone – Danimarca

6. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Ungheria

7. Gennaio 2020 | ore 13:00 | Italia – Danimarca

7. Gennaio 2020 | ore 16:30 | Giappone – Ungheria

7. Gennaio 2020 | ore 20:00 | Germania – Francia

9. Gennaio 2020 | ore 11:00 | Danimarca – Francia

9. Gennaio 2020 | ore 14:30 | Ungheria – Italia

9. Gennaio 2020 | ore 18:00 | Giappone – Germania