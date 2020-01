Hockey ghiaccio: Bravi i Gladiators U9 al Torneo AXA-Challenge – La Chaux de Fonds

HC Aosta Gladiators – Yverdon 0-2 / 0-1Burgdorf – HC Aosta Gladiators 4-1 / 1-0Ajoie – HC Aosta Gladiators 3-3 / 1-1

Finale 7/8° posto

Meyrin – HC Aosta Gladiators 1-9

Piazzamento finale HC Aosta Gladiators: settimi (su 10).

HC Aosta Gladiators: Raphael Carta, Xavier Rosset, Simone Minniti, Etienne Montegrandi, Gioele Dayné, Liam Garau, Joël Savioz, Simone Nardella. Coach: Michael Lattanzi.

Trasferta elvetica per un torneo natalizio, per i piccoli della Under 9. Dieci squadre partecipanti, molte svizzere di livello altamente competitivo, suddivise in due gironi. Formula con due tempi a partita, ognuno con risultato a sé stante. Al termine della prima parte di tabellone, i ragazzi di Lattanzi inanellano due pareggi, chiudendo al quarto posto. Acquistano così il diritto a giocarsi lo scontro per la 7a/8a piazza conclusiva, contro il Meyrin. I Gladiators mettono in luce la tenacia e la grinta che gli sono propri e s'impongono per 9 reti ad 1. Risultato che corona un'esperienza in cui, ancora una volta, i “piccoli” hanno imparato che si cresce solo quando la strada è in salita.