Calcio Balzo assaggia il terreno del PDHAE

Sono già iniziati per Emanuele Balzo, neo acquisto del Pdhae, gli allenamenti in vista del primo match del 2020; la sfida di domenica 12 gennaio sul campo di Verres contro il Borgovercelli, terzo in classfica con 27 punti ovvero tre in più del PDHAE. L'obiettivo del Pont è proprio l'aggancio.

Gli arancioni di patron Jean-Pierre Calliera hanno infatto portato a buon fine la trattativa con il difensore piemontese, classe 1990, Emanuele Balzo, che ha iniziato la stagione nella Pianese. Balzo era stato osservato con molta attenzione a ottobre e novembre e poi richiesto in squadra da mister Roberto Cretaz.

>>> CLASSIFICA ECCELLENZA A

Lunga la carriera di Balzo in Eccellenza, iniziata nel 2009 al Casale, poi proseguita nel Borgomanero, Pro Settimo Eureka, Juve Domo, Sondrio, Varese e infine Pianese.