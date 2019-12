I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Ronaldo miglior giocatore ai Global Soccer Awards 2019. Il fuoriclasse della Juve è stato premiato a Dubai, dopo aver battuto la concorrenza di Messi, Salah e Van Dijk. E il club bianconero ha prontamente twittato la propria gioia: "Congratulazioni, Cristiano". Stessa cosa fatta con Pjanic ("Bravo, Miralem") che ha invece portato a casa un premio alla carriera. Klopp miglior tecnico, Jorge Mendes miglior agente sportivo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT- Dopo Ibra tocca a Todibo; in difesa il Milan punta all'anti Lautaro. Di solito Zlatan Ibrahimovic occupa tutta la scena: stavolta potrà lasciare che la luce dei riflettori illumini anche Jean-Clair Todibo. Il francesino, 20 anni oggi, sa come far parlare di sé: è stato oggetto del contendere tra Tolosa e Barcellona, discussione finita in polemica internazionale solo dodici mesi fa.

LA STAMPA VDA - Pellegrino secondo nella Sprint che ha aperto il Tour de Ski, meglio di lui solo Klaebo. Brignone miglior azzurra nello slalom di Lienz