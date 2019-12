Il programma delle gare settimanali: il Tour de Ski sulle piste di Dobbiaco e Val di Fiemme, sci alpino a Zagabria

Il programma delle gare settimanali prevede soprattutto la disputa del Tour de Ski di sci di fondo, il quale approda per le tappe decisive in Italia, con gli appuntamenti di Dobbiaco e Val di Fiemme che decreteranno i vincitori della 14sima edizione. Lo sci alpino celebra invece il classico appuntamento sulla collina di Sljeme, nei pressi di Zagabria, per lo slalom femminile e maschile fra sabato 4 e domenica 5 gennaio, mentre il salto con gli sci è nel pieno del Quattro Trampolini. Lo snowboard gareggia a Lackenhof con un gigante parallelo, lo slittino naturale di Coppa del mondo scende sulle piste austriache, mentre bob e skeleton sono impegnati a Winterberg. Ecco tutte le date e le eventuali dirette televisive.



SCI ALPINO

Sab. 04/01 - Cdm - SL femminile Zagabria (Cro) - ore 13.00 e 16.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 05/01 - Cdm - SL maschile Zagabria (Cro) - ore 14.15 e 17.40, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 05/01 - Coppa Europa - SL maschile Vaujany (Fra)



SCI DI FONDO

Mar. 31/12 - Cdm/Tour de Ski - 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Dobbiaco (Ita) - ore 12.30 e 15.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Mer. 01/01 - Cdm/Tour de Ski - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Dobbiaco (Ita) - ore 11.40 e 13.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Ven. 03/01 - Cdm/Tour de Ski - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Val di Fiemme (Ita) - ore 13.15 e 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 04/01 - Cdm/Tur de Ski - Sprint TC maschile e femminile Val di Fiemme (Ita) - ore 11.25, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 04/01 - Alpen Cup sr/jr - Sprint TC maschile e femminile Campra (Svi)

Dom. 05/01 - Cdm/Tour de Ski - 10 km TL femminile e maschile Val di Fiemme (Ita) - ore 13.15 e 15.15, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 05/01 - Alpen Cup sr/jr - 10 km TC femminile e 15 km TC maschile Campra (Svi)



SALTO CON GLI SCI

Mar. 31/12 - Cdm/4 Trampolini - Qualificazioni HS142 maschile Garmisch (Ger) - ore 14.00, diretta tv Eurosport

Mer. 01/01 - Cdm/4 Trampolini - HS142 maschile Garmisch (Ger) - ore 14.00, diretta tv Eurosport

Ven. 03/01 - Cdm/4 Trampolini - Qualificazioni HS128 maschile Innsbruck (Aut) - ore 14.00, diretta tv Eurosport

Ven. 03/01 - CoC - HS142 maschile Titisee (Ger)

Sab. 04/01 - Cdm/4 Trampolini - HS128 maschile Innsbruck (Aut) - ore 14.00, diretta tv Eurosport

Sab. 04/01 - CoC - HS142 maschile Titisee (Ger)

Dom. 05/01 - Cdm/4 Trampolini - Qualificazioni HS142 maschile Bischofshofen (Aut) - ore 16.30, diretta tv Eurosport



SNOWBOARD

Dom. 05/01 - Cdm - PGS maschile e femminile Lackenhof (Aut) - ore 12.30



SLITTINO NATURALE

Lun. 30/12 - Cdm juniores - Doppio maschile Obdach (Aut) - ore 13.30

Mar. 31/12 - Cdm juniores - Singolo maschile juniores e singolo femminile giovani Obdach (Aut) - ore 13.30

Sab. 04/01 - Cdm - Singolo femminile (ore 10.00 e 11.30) e doppio maschile (ore 11.00 e 12.15) Winterleiten (Aut) - diretta streaming www.fil-luge.org

Sab. 04/01 - Cdm juniores - Doppio maschile Jaufental (Ita) - ore 14.00

Dom. 05/01 - Cdm juniores - Singolo maschile e singolo femminile Jaufental (Ita) - ore 09.30 e 11.00

Dom. 05/01 - Cdm - Singolo maschile (ore 09.30 e 11.15) e team (ore 13.00) Winterleiten (Aut) - diretta streaming www.fil-luge.org



BOB SU PISTA ARTIFICIALE

Ven. 03/01 - Cdm - Bob a quattro maschile Winterberg (Ger) - ore 14.30, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 04/01 - Cdm - Bob a due femminile Winterberg (Ger) - ore 10.00, diretta streaming www.ibsf.org

Sab. 04/01 - Cdm/ECh - Bob a quattro maschile Winterberg (Ger) - ore 13.40, diretta streaming www.ibsf.org



SKELETON

Dom. 05/01 - Cdm - Gara maschile e femminile Winterberg (Ger) - ore 10.00 e 14.00, diretta streaming www.ibsf.org