Calcio mercato: Giovanili, movimenti in uscita ma pochi affari per le squadre valdostane

Sono le cessioni, gli svincolamenti e le ricerche senza esito di validi attaccanti, a carattizzare il calcio mercato invernale delle squadre di calcio valdostane.

In Promozione lo Charvensod ha riportato in spogliatoio dal Fenusma il difensore 19enne Matteo Ceccon: "Siamo a posto così - ha sottolineato il mister dei giallobù, Claudio Fermanelli - il mercato per noi finisce qui, a meno di 'colpi' dell'ultim'ora che però non intravedo".

In Prima Categoria il Fenusma del presidente Fabio Cerise oltre a Ceccon ha ceduto Francesco Sterrantino e Andrea Raco al Banchette; Samuel Rousc allo Chambave e William Piccot all'Aosta 511. Nessun acquisto né prestito per i blucerchiati, che potrebbero pescare daglo svincolati ma, commenta lo stesso Cerise, "è assai difficile che ci sia qualuno che faccia al caso nostro". I viola del Quart hanno ceduto Yassine Harir all'Aosta 511 ma hanno preso in prestito Domenico Napoli dall'Aygreville. Il Saint-Vincent/Chatilon, alla spasmodica ricerca di un attaccante, ha firmato il contratto per una stagione con il difensore centrale Davide Rappazzo, mentre il Grand Paradis saluta Pierre Thomas Risso in partenza per l'Argentina e si prepara a ricevere in squadra l'attaccante esterno Andrei Anghelache.

In Seconda categoria, il Montjovet/Champdepraz segue con attenzione diversi giocatori tra cui Simon Lavoyer e Nicola Picciarello ma al momento patron Fabio Magnin non si è mosso; il Valdigne ha svincolato Alessandro Angiulli e Luca Donato, prendendo in prestito Luca Panizzi dall'Aygreville e l'Aosta 511 insiste su Luigi Raco I e su Giuseppe Furfaro che però si sono presi tempo per decidere

Infine, in Terza categoria nessun movimento da segnalare né in entrata né in uscita per la squadra della Grand Combin.