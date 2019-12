Calcio a 5: C2; Aymavilles e Valtournenche in campo per la Coppa Piemonte

Dopo la pausa delle festività nataliziue torneranno in campo lunedì 6 gennaio alle 21,30 le due formazioni valdostane impegnate nella serie C2 del campionato di calcio a 5, per disputare la seconda giornata delle fasi di qualificazione della Coppa Piemonte di categoria. Nel girone 1, l formazione del Breuil sarà in trasferta nella palestra di Durento (Torino) contro il Don Bosco Caselle; la squadra di alta Valle dovrà vedersela in casa con i cuneesi della Giovanile Centallo 2006, per le qualificazioni del girone 4.

Il campionato riprenderà invece sabato 11 gennaio: l'Aymavilles andrà in Piemonte contro la Real Scorpion; il Valtournenche se le giocherà con l'Atletico Taurinense, pari punti (6) ma una posizione migliore in classifica per differenza reti.

RISULTATI E CLASSIFICA