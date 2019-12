I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Ibrahimovic al Milan, è ufficiale, 'cambierò la stagione'. Il comunicato: "AC Milan comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha raggiunto un accordo con il Club rossonero fino al termine di questa stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva". Juve, amaro Mandzukic; ripicche, rifiuti e musi, così è finito l'amore. Il paradosso più grande, in una storia che ne vanta un numero discreto, è che Mario Mandzukic va a finire all’Al Duhail (Qatar), dove poteva andare a settembre, senza bivaccare quattro mesi ai margini della rosa juventina

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Maglie, stadio, sponsor: Ibra-Milan è un affare totale. Quando re Zlatan II si riaccomoderà sul trono lasciato sette anni fa, succederà a se stesso: con 42 gol in 61 presenze, Ibra è stato ed è ancora il miglior marcatore milanista di questo decennio in Serie A. Vidal, clamorosa mossa: denuncia il Barça per i premi non pagati. Nel momento in cui Inter e Juventus sono tornate a farsi sotto in vista del mercato di gennaio, il cileno ha deciso di portare il club che detiene il suo cartellino davanti alla Commissione mista della Liga e del sindacato calciatori

LA STAMPA VDA - Gigante sfortunato per Brignone a Lienz, fuori dal podio per 8/100 ma resta leader della classifica di specialità. Cordi saluti lo snowboard azzurro, 'anni meravigliosi'. Federico Pellegrino torna sul podio di una Sprint di Coppa del Mondo