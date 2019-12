Tour de Ski: Pellegrino super secondo posto nella sprint dietro ad un imbattibile Klaebo

Il più veloce degli umani. Si può riassumere così il secondo posto di Federico Pellegrino nella sprint di 1,5 km disputata a Lenzerheide, in Svizzera, e valevole per la seconda giornata di gare del Tour de Ski. Il poliziotto di Nus è stato grande protagonista sin dalla qualifiche in cui ha dato vita ad un duello straordinario con Johannes Klaebo proseguito fino alla finale nella quale il norvegese ha avuto la meglio con il tempo di 2'55"33. Subito dietro c'è il 29enne azzurro megliato olimpico, staccato di 0"35 e sul podio insieme al francese Richard Jouve. Per Federico Pellegrino si tratta del secondo podio stagionale in Coppa del mondo dopo la seconda piazza conquistata a Planica nel medesimo format, e più in generale del 33esimo podio in carriera, il 28esimo nelle sprint.



Gli altri azzurri al via, ossia Maicol Rastelli, Francesco De Fabiani, Stefan Zelger e Michael Hellweger si sono fermati ai quarti di finale. Lo stesso traguardo raggiunto tra le donne da Greta Laurent, l'unica a qualificarsi per le fasi ad eliminazione diretta nella prova vinta dalla slovena Anamarija Lampic, davanti alla norvegese Maiken Falla e alla russa Natalia Nepryaeva.



Ordine d'arrivo Sprint 1,5 Km maschile Cdm Lenzerheide (Sui):

1. Klaebo Johannes NOR 2:55.33

2. Pellegrino Federico ITA +0.35

3. Jouve Richard FRA +0.57

4. Retivykh Gleb RUS +0.86

5. Haeggstroem Johan SWE +0.94

6. Golberg Paal NOR +2.16



Zelger Stefan ITA eliminato nei quarti di finale

Rastelli Maicol ITA eliminato nei quarti di finale

De Fabiani Francesco ITA eliminato nei quarti di finale

Hellweger Michael ITA eliminato nei quarti di finale



Ordine d'arrivo Sprint 1,5 Km femminile Cdm Lenzerheide (Sui):

1. Lampic Anamarija SLO 3:06.02

2. Falla Maiken NOR +0.03

3. Neprayeva Natalia RUS +0.47

4. Diggins Jessica USA +1.03

5. Maubet Bjornsen USA +4.78

6. Weng Tiril NOR +5.29



Laurent Greta ITA eliminata nei quarti di finale