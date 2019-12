Sci: Un braccino malandrino ruba il podio a Federica Brignone

Mikaela Shiffrin è tornata a dettare legge. La campionessa americana reduce da una prestazione tutt'altro che esaltante a Courchevel, si è imposta nel gigante di Lienz con il tempo mostruoso di 2'07"31 centrando la 63esima vittoria in carriera. Una vittoria costruita nella prima manche e poi consolidata nella seconda parte di gara con distacchi abissali rifilati a tutte le avversarie. La prima delle altre è una ottima Marta Bassino a podio per l'ottava volta in Cdm: la cuneese ha sciato sempre in maniera ordinata senza commettere errori chiudendo così a 1"36 dalla vetta. Grande rammarico invece per Federica Brignone, quarta e a soli 8 centesimi dal terzo posto occupato dall'austriaca Katharina Liensberger: la valdostana paga a caro prezzo un errore nella seconda manche nella quale ha agganciato una porta. La 29enne carabiniera si può però consolare con il primo posto nella classifica di specialità, rimasto intatto, e inseguito dalla Shiffrin, ora più vicina e staccata solamente di 21 lunghezze. Nella top 20 c'è spazio anche per Sofia Goggia: la finanziera bergamasca, di scena su una pista a lei poco favorevole, effettua una grande rimonta nella seconda parte di gara dove recupera ben 8 posizioni. Per lei c'è il 17esimo posto finale.



Ordine d'arrivo GS femminile Cdm Lienz (Aut):

1. SHIFFRIN Mikaela USA 2:07.31

2. BASSINO Marta ITA +1.36

3. LIENSBERGER Katharina AUT +1.82

4. BRIGNONE Federica ITA +1.90

5. VLHOVA Petra SVK +1.93

6. HOLTMANN Mina Fuerst NOR +2.07

7. DIREZ Clara FRA +2.11

8. WORLEY Tessa FRA +2.28

9. ROBINSON Alice NZL +2.54

10. HECTOR Sara SWE +2.92



17. GOGGIA Sofia ITA +3.48



36. PIROVANO Laura ITA eliminata nella prima manche

40. MIDALI Roberta ITA eliminata nella prima manche

44. CURTONI Irene ITA eliminata nella prima manche

54. CILLARA ROSSI Valentina ITA eliminata nella prima manche