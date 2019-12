Arti Marziali: Grande festa per la "Babbo Natale Cup" organizzata dalla a.s.d. Libera Energia Karate

La competizione sta diventando un appuntamento importante per il confronto fra gli atleti di karate shotokan in un'atmosfera di festa!La gara prevede la partecipazione di tutti gli atleti, oltre alle squadre agonisti, hanno inoltre partecipato per la prima volta le categorie Baby 4-6 anni e Master over 40.

I risultati per le prove di Kata:

categoria Baby 6/7 anni: 1° Patrizii Davide, 2° Bianco Giona, 3° Fusaro Mathieu;

categoria Bambini-bianche: 1°Lykiardopoulos Cristian, 2° Patrizio Gabriel, 3°Akrimi Youssef

categoria Bambini-arancio/verdi: 1°Akrimi Maram, 2° Aloui Yasmine, 3° Massetto Sofia.

categoria Ragazzi: 1° Billotti Alessia, 2° Fasoli Nicola, 3° Allegri Francesco

categoria Juniores 1° Nuzzi Alex, 2° Arborio Matteo, 3° Dherin Elisa

categoria Master over 40: 1° Vanzo Serena, 2° Chiarello Loretta, 3° Augugliaro Tulio.

La prova di Kata si è conclusa con la dimostrazione di khion dei bambini di 4-6 anni.

I risultati per le prove di Kumite:

Categoria Bambini arancio/verdi: 1° Decio Daniele, 2° Tukeu Ngambia Roland, 3°Allegri Francesco

Categoria Ragazzi: 1° Maschera Francesco, 2° Messina Denise, 3° Fasoli Nicola

Categoria Juniores: 1° Leonardi Alessandro, 2° Nuzzi Alex, 3° Beldi Ali

Categoria Veterani: 1° Augugliaro Tulio, 2° Decio Roberto, 3°Chiarello Loretta