I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - De Ligt, 'voglio restare alla Juve per tanto tempo e vincere'. Si sta ancora adattando al campionto italiano, ma ha già dimostrato di essere un leader nonostante la sua giovane età. Sarri, dopo l'infortunio di Chiellini, l'ha scelto per il ruolo accanto a Bonucci ed ora l'olandese si sta affermando con la Juventus. Ibra al Milan, contratto pronto, Vicino anche l'egiziano Elnany. domani dovrebbe essere il giorno decisivo per il ritorno dell'attaccante svedese in rossonero, dopo settimane di trattative. Ibrahimovic, reduce dall'esperienza nel Los Angeles Galaxy, vestirà nuovamente da gennaio la maglia rossonera, come già accaduto tra il 2010 e il 2012

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Non solo Ibra: l'Inter non molla Vidal, il Napoli lavora per Gattuso, Juve, manovre a centrocampo. Zlatan Ibrahimovic al Milan è il primo grande nome della sessione di mercato invernale. Ma le manovre sono già iniziate: difficilmente a gennaio si muovono nomi in grado di ribaltare le gerarchie, tuttavia le rose si possono migliorare con innesti decisivi.

LA STAMPA VDA - Cordi saluti lo snowboard azzurro, 'anni meravigliosi'. Federico Pellegrino torna sul podio di una Sprint di Coppa del Mondo