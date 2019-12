Fondo: Il Tour de Ski parte da Lenzerheide sabato 28 dicembre, i 14 convocati del dt Selle

Sono quattordici i convocati per l'edizione numero 14 del Tour de Ski che parte sabato 28 dicembre a Lenzerheide con una 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica libera con partenza a massa.

Si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Michael Hellweger e Mikael Abram fra gli uomini ed Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz, Francesca Franchi, Ilaria Debertolis e Anna Comarella fra le donne.

Il torneo proseguirà in Svizzera domenica 29 dicembre con una sprint a tecnica libera. Poi, dopo un giorno di riposo, l'approdo in Italia, a Dobbiaco, con una 15 km maschile e una 10 km femminile a tecnica libera martedì 31 dicembre e una 10 km femminile e una 15 km maschile a tecnica classica ad inseguimento mercoledì 1 gennaio.

Giovedì 2 gennaio secondo giorno di riposo, prima del gran finale in programma in Val di Fiemme una 10 km femminile e una 15 km maschile in tecnica classica con partenza a massa venerdì 3 gennaio, una sprint a tecnica classica sabato 4 e la classica scalata del Cermis di 10 km in tecnica libera con partenza a massa domenica 5 gennaio.