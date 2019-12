Calcio mercato: ECC/A; Emanuele Balzo baluardo del PDHAE

Colpo inaspettato del PontDonnasHoneArnadEvançon nel sonnolento mercato d'inverno del campionato di calcio di Eccellenza. Gli arancioni di patron Jean-Pierre Calliera hanno infatto portato a buon fine la trattativa con il difensore piemontese, classe 1990, Emanuele Balzo, che ha iniziato la stagione nella Pianese. Balzo era stato osservato con molta attenzione a ottobre e novembre e poi richiesto in squadra da mister Roberto Cretaz, cui mancherebbero ancora un centrocampista e e un esterno per completare i rinforzi.

Intanto sono già iniziati gli allenamenti in vista del primo match del 2020 ovvero la sfida di domenica 12 gennaio sul campo di Verres contro il Borgovercelli, terzo in classfica con 27 punti ovvero tre in più del PDHAE. Lunga la carriera di Balzo in Eccellenza, iniziata nel 2009 al Casale, poi proseguita nel Borgomanero, Pro Settimo Eureka, Juve Domo, Sondrio, Varese e infine Pianese.