Parte dal mondo del rugby il rilancio turistico-sportivo di Aosta e Sarre

Aosta e Sarre da oggi sono più unite, all'insegna dello sport di squadra più nobile al mondo: il rugby. Laura Morelli, dirigente dell'Ufficio sport del Comune del capoluogo; Luca Spadaccino, assessore allo Sport del Comune di Sarre e Francesco Fida, presidente dell'Asd 'Stade Valdotain Rugfby' hanno sottoscritto un accordo di collaborazione finalizzato a promuovere e valorizzare le aree sportive dei due comuni funzionali al gioco del rugby.

Lo Stade ha in gestione sino al 2035 il campo sportivo di Sarre, dove disputa gli incontri casalinghi di serie C e dove ha avviato un'intensa attività di riqualificazione dell'area, ma si allena e gioca match amichevoli anche al campo di rugby in regione Tzamberlet ad Aosta, di proprietà dell'Amministrazione aostana. Scopo principale dell'accordo, accrescere la diffusione dello sport del rugby soprattutto tra i più giovani e promuovere l'utilizzo delle due strutture di Aosta e Sarre per iniziative ludico-sportive e culturali capaci di aggregare e coinvolgere residenti e turisti (nella foto un momento della Festa del Rugby 2018 al campo di Sarre).

Ma la collaborazione tra gli enti locali e l'Asd dello Stade permette anche, si legge nella scrittura privata che sancisce l'accordo, "di sostenere il volontariato delle società sportive quale patrimonio sociale ed educativo" e di "favorire la pratica sportiva con particolare riguardo ai soggetti svantaggiati, ai bambini, agli adolescenti e alla terza età".

Per raggiungere prima possibile e in modo condiviso i traguardi fissati con l'accordo, sarà costituito nei prossimi giorni il 'Tavolo di lavoro per lo sport Aosta-Sarre', che riconoscerà l'Asd Stade Valdotain quale interlocutore di rilievo per la promozione dell'attività sportiva. Obiettivo del Tavolo, "definire entro il 31 marzo 2020 l'agenda delle priorità nel campo della promozione sportiva e di valutare un piano di azione comune per l'utilizzo delle aree sportive" in modo da poterle inserire nell'offerta turistica dei due comuni.

Appena insediato, il Tavolo di lavoro inizierà a programmare una serie di eventi e iniziative per mettere da subito in pratica i dettami dell'accordo.