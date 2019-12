I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

Oggi i giornali cartacei non sono in edicola, per la ricorrenza del Santo Natale. Pubblichiamo dunque i primi titoli dei quotidiani on line



TUTTOSPORT.IT - Mandzukic lascia la Juve, giocherà in Qatar. lascia la Juventus per accasarsi all'Al Duhail, in Qatar. Il club asiatico ha ufficializzato l'accordo pubblicando su Twitter una foto dell'attaccante croato, che firma il contratto con la sua nuova squadra in compagnia del suo agente. Risolti i problemi e la distanza contrattuale, il giocatore dice addio ai bianconeri per giocare nel club in cui milita anche Mehdi Benatia.

LA GAZZETTA DELLO SPORT .IT- Cosa fanno i big del calcio a Natale? Chi al mare, chi in montagna, chi in famiglia, chi no, chi sgarra e chi si tiene a stecchetto, chi si gode le vecchie sfide e chi pregusta quelle nuove. L’unica cosa certa è che a Natale i big dello sport fanno come tutti: si fermano e festeggiano, tra alberi di Natale, cibo, brindisi, bagni e feste. Eccoli tutti.

LA STAMPA VDA.IT - Martine Michieletto si gode il sesto titolo mondiale di Muai Thai. Così ha demolito il talento di Shanelle Dyer