Fondo: Dubbio amletico di De Fabiani 'partecipo o non partecipo al Tour de sky?'

«Lo so, il mio inizio di stagione in Coppa del Mondo non è stato perfetto, o meglio avrei sperato di partire diversamente. Ci sono stati alcuni problemi fisici che di certo non mi hanno aiutato ultimamente. Non ho ancora deciso se prenderò parte al Tour de Ski , che ormai è alle porte. È uno degli appuntamenti che amo di più, anche perché in passato ho fatto molto bene in questa gara. Amo il suo format e alcune tappe sono perfette per le mie caratteristiche. Cosa farò adesso?".

Tutto questo e la risposta Francesco De Fabiani che figura tra i 14 azzurri convocati, lo ha postato sui social. "Attenderò qualche giorno per capire se potrò partecipare, io ce la metterò tutta. Se così non fosse, mi concentrerò sui prossimi eventi, visto il fittissimo calendario. Non avrebbe alcun senso buttarsi nella mischia senza la condizione ideale». Il valdostano non sta vivendo un periodo facile, anche a Planica è apparso in difficoltà nel corso della qualificazione.