Auguri di Buone Feste da Aostasports.it a tutti gli sportivi e i tifosi valdostani

Non si fanno nomi per non correre il rischio di dimenticare qualcuno, quando si fanno gli auguri ai tanti atleti che portano alto il nome della Valle d'Aosta nel mondo. E così anche questo Natale la redazione di Aostasports.it, com'è ormai tradizione, saluta con affetto e ammirazione i valdostani campioni e non, giovani e non, che quest'anno si sono distinti per i loro successi, i loro sacrifici, le loro aspirazioni tese a vincere certamente ma anche a migliorare se stessi e, di riflesso, l'intera nostra comunità.

Non ci stancheremo di ripeterlo: lo sport resta il baluardo per i giovani alla pigrizia, alle cattive compagnie, alle tentazioni sbagliate. Fucina di campioni, simbolo per tutti di competizione sana e onesta, la buona pratica sportiva è un esempio di vita tra i migliori possibili, grazie allo sport si fanno nuove amicizie, si sfoga la rabbia, si cresce, si provano nuove sensazioni ed emozioni.

Da piccoli l'attività sportiva è vissuta come un gioco a tutti gli effetti, un modo per socializzare, per imparare ad ascoltare, osservare le regole e rispettare i compagni. Negli adolescenti l’attenzione si sposta sull’aspetto fisico: l’altezza, una buona muscolatura per i ragazzi e il peso forma per le ragazze. Vi è poi l'obiettivo primario dell'agonismo: partecipare e fare di tutto per vincere. Lo sport quindi è sinonimo di impegno e consiste nel mettersi alla prova, nel superare i propri limiti e nel realizzare i propri sogni. Lo sport deve essere considerato dai giovani uno dei motori più importanti dello sviluppo della vita; per molti è un opportunità con cui tenere in allenamento il fisico e la mente, per altri ancora è una guida educativa.

Un ulteriore aspetto su cui soffermarsi è la capacità di vivere in un gruppo. 'Essere squadra', sentirsi parte di un determinato contesto sociale è uno dei bisogni primari di ciascun individuo; un gruppo di persone che condivide un obiettivo comune può raggiungere l’impossibile. E in questo senso una delle principali motivazioni dei giovani nello sport è legata al desiderio di vivere e di raggiungere obiettivi sentendosi parte di un gruppo, in cui si crea un forte legame fra tutti i componenti. . Essere sportivi significa anche saper accettare una sconfitta e da essa ripartire con determinazione; il primo passo per accettare la vittoria dell’avversario è congratularsi con lui e stringergli la mano; lo sport unisce non solo chi lo pratica, ma anche i tifosi che esultando per la vittoria di una squadra o di un campione si possono riconoscere parte di un insieme e hanno la possibilità di rafforzare legami di amicizia. In questo senso lo sport è avvincente anche perché ci fa gioire, esultare o rattristare insieme agli altri; è un collante che unisce popoli e razze, va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfare, la difficoltà per vincerla.

Dunque grazie a tutti gli sportivi che ci hanno entusiasmato con i loro risultati; grazie anche e soprattutto a quelli più sfortunati rimasti fermi per infortuni o malanni e a quelli che ci hanno entusiasmato solamente perché ci hanno provato.

Buona Natale a tutti dalla redazione di Aostasports.it.