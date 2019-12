Sci: La Thuile candidata a recupero gara femminile CdM

Veloci, con un tracciato spettacolare e in grado di 'reggere' senza problemi allenamenti subito seguiti dalle gare; testate con successo nel 2016 in occasione della Coppa del Mondo femmminile di sci, le piste di La Thuile potrebbero trovare sotto l’albero di Natale un grande regalo: la terza gara di CdM femminile 2020, che si aggiungerebbe alle due già in programma sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. Al SuperG e alla Combinata alpina si aggiungerebbe un’altra prova di quest’ultima specialità.

All’ombra del ghiacciaio del Rutor infatti gli organizzatori della Coppa del Mondo stanno valutando se recuperare la prova cancellata domenica in Val d’Isere a causa delle avverse condizioni meteo in Savoia. Le probabilità appaiono alte: la FIS infatti tende a privilegiare per i recuperi, le stazioni che già ospitano lo stesso format di gara. Le altre combinate sono in programma a Bansko, Bulgaria e Crans-Montana, Svizzera, dove sono in programma anche due Discese Libere. Proprio la presenza della prova regina, nelle due località, favorisce le possibilità di La Thuile.

Programmare una gara di discesa comporta la necessità di organizzare almeno due giorni di allenamenti sulla stessa pista, riducendo la disponibilità di giornate utili per far disputare le competizioni, in Discesa è obbligatorio almeno lo svolgimento di una prova cronometrata. Tutte problematiche acuite da un calendario di gare molto fitto.

Inoltre le rappresentanti delle atlete, alla riunione svoltasi lunedì mattina in Val d’Isere, per discutere della situazione, avrebbero espresso la volontà di correre a La Thuile, anche in virtù dell’ottima organizzazione e accoglienza ricevuta nel 2016, quando nella località si svolgessero tre gare, un SuperG e due Discese Libere, una delle quali recuperava la prova cancellata la settimana prima a Crans-Montana.