Rugby: Serie C; lo Stade sciupone perde colpi e punti a San Mauro

Cade lo Stade Valdotain a San Mauro, difficile trasferta dell'ottava giornata del girone D del campionato di rugby di serie C. I valdostani sono stati sconfitti per 24 a 19 al termine di una partita iniziata benissimo e finita malissimo: riescono a portarsi in vantaggio per 0 a 12 con Lallinaj e Sarradura scatenati, poi iniziano a cedere metri importanti agli avversari piemontesi che riprendono coraggio e in pochi minuti accorciano 12 a 7 e due minuti dopo realizzano la meta che vale il pareggio. Su punizione il San Mauro passa in vantaggio un attimo dopo che lo Stade aveva perso la migliore occasione per riportarsi in testa.

Il primo tempo finisce 15 a 12 per i padroni di casa; la ripresa si apre con altre due punizioni in loro favore che portano il risultato 21 a 12. C'è a questo punto la reazione dei Leoni gialloneri che con una trasformazione di Zappa accorciano lo svantaggio 21 a 19, ma in risposta il San Mauro piazza il colpo da lontano che vale quattro punti; finisce con lo Stade alla disperata ricerca del pareggio, ma è troppo tardi. Ora lo Stade è al quarto posto della Poule 1 con 18 punti; il San Mauro è volato al secondo posto a 25. Domenica 12 gennaio lo Stade tornerà in campo a Sarre contro il Rugby Rivoli, al terzo posto con 22 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA