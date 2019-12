Basket: Brilla una nuova stella in casa Eteila, è l'Under 13 di Rosset e Rossi

Cresce e promette successi in campo l'Under 13 dell'Eteila Basket, gruppo al primo anno di attività giovanile formato da giocatori di Aosta e di Chatillon ai quali si sono uniti atleti provenienti dal Sarre Basket per l’accordo di collaborazione tra le due società. Guidati da due giovani ma esperti coach come sono Silvia Rosset e Daniel Rossi, i ragazzi dell'Eteila Under 13 partecipano al campionato Elite e sono stati inseriti nel durissimo girone Blu assieme a Basket San Mauro, Pallacanesro Cirié, Usac Rivarolo, Pallacanesro Biella, Basket Cigliano e Lettera 22 Ivrea, tutte formazioni con diversi anni di attività agonistica alle spalle.

Attualmente i rossoneri occupano la quinta posizione in classifica; in questo primo anno l'atteggiamento della squadra è particolarmente difensivo ma gli allenatori hanno impostato un programma a medio termine: "Le difficoltà in questo campionato sicuramente non mancano - spiega coach Rossi - ma i nostri giovanissimi giocatori stanno lavorando duramente per raggiungere quanto prima la crescita tecnica che la categoria Elite richiede.

La squadra è formata da Etienne Mappelli, Emanuele Cuaz, Luca Schenoni, Salvatore Montalto, Federico Mantegari, Andrea Chiaramello, Enrico Pagnini, Iacopo Verrando, Gianluca Medaglia, Hervé Rigollet, Sebastien Pariset, Gabriele Galli, Luca Boccato.