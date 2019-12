I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Supercoppa, Lazio ancora indigesta alla Juve, Sarri ko alla prima finale. Simone Inzaghi si conferma avversario indigesto, dopo il 3-1 inflitto il 7 dicembre alla Juventus arriva anche quello di Riad: il tecnico batte i bianconeri per la quarta volta in carriera e, come accaduto nel 2017, consegna un trofeo alla Lazio. Ieri come oggi i biancocelesti vincono la Supercoppa italiana ospitata a Riad. Rimonta Napoli col Sassuolo, è la prima vittoria di Gattuso. Una vittoria in extremis, decisa dall’autorete di Obiang al 94’ che vale a Gattuso il primo trionfo sulla panchina del Napoli: la squadra azzurra batte 2-1 il Sassuolo.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Una grande Lazio dà tre sberle alla Juve, Inzaghi alza un'altra Supercoppa. Senad Lulic nel 2013 ha deciso la finale di Coppa Italia contro la Roma e quel gol al minuto 71 sembrava bastare per imperitura memoria laziale e ricordi felici sul divano in età avanzata. Macché. A Riad, in questa strana Supercoppa arabica, si è regalato un replay che lo porta definitivamente nella dimensione mitica biancoceleste. Atalanta-Milan 5 a 0, rossoneri da incubo, nerazzurri splendidi.

LA STAMPA VDA - Calcio a 5, l'Aosta 511 perde e precipita. Federico Pellegrino è secondo e torna sul podio di una sprint di Coppa del Mondo di Fondo. Moioli e Sommariva, lacrime di gioia a Cervinia, storica doppietta in Coppa del Mondo.