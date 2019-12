Trail: Aperte le iscrizioni all’ottava Ciaspognam e al Gran Tor Saint-Barthélemy si prepara per gli eventi invernali

Condizioni e panorami che renderanno ancora più spettacolare Ciaspognam, la passeggiata con le ciaspole che è giunta all’ottava edizione e che si svolgerà sabato 4 gennaio 2020. Un giro itinerante sotto le stelle, divertendosi in compagnia e degustando piatti tipici della cucina valdostana. Aperitivo, antipasti, portata principale e dessert per brindare all’anno nuovo.

Sarà una passeggiata libera e per questo motivo gli organizzatori hanno deciso di aumentare il tetto massimo di iscritti.

Dai 200 posti della settima edizione si arriverà fino alle 350 adesioni, che dovranno pervenire obbliga - toriamente entro il 3 gennaio 2020, contattando i numeri di telefono 366 1808019 - 339 1499469 oppure passando al Centro sci nordico & trekking di Saint-Barthélemy.

L’escursione, di circa due ore, inizierà dalle 18,30 in avanti, ha un costo di 22 euro per gli adulti e 10 per i bambini fino ai 10 anni. Quota che include un gadget di partecipazione per tutti.