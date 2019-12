Hockey ghiaccio: U 15; I Gladiators lisciano i Diavoli Sesto

Diavoli Sesto – HC Aosta Gladiators 1-16 (1-3, 0-8, 0-5)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, Marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Nathan Garau, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Sofia Gisonna, Matteo Mazzocchi, Federico Gisonna, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino, Brendon Dedja. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Nathan Garau (4), Federico Gisonna (3), Andrea Gesumaria (2), Nicholas Gianni (2), Matteo Mazzocchi (2), Alessandro Carbone, Mattia Lenta, Marta Mazzocchi.

La sicurezza matematica c'era già la settimana scorsa, ma mancava una vittoria per completare un percorso immacolato. Oggi a Torino, i Gladiators della U15, affermandosi per 16-1 sui Diavoli Sesto, hanno finito il lavoro: tredici partite, quelle del girone nord-ovest del campionato di categoria, tredici vittorie. Trentanove punti, perché tutte sono arrivate nei regolamentari. La società, da questa formazione, aspettava molto e, al momento, le conferme sono arrivate.

A questo punto, finita la regular season, assieme ai Valpellice Bulldogs (secondi) e agli stessi Diavoli Sesto (terzi), i Gladiators accedono alla fase nazionale del Campionato, in cui si misureranno con le migliori dei gironi disputati nel nord-est, in Alto Adige e Veneto (il calendario è ancora da definnire). Se quello giunto oggi, di prima realtà del contesto locale, è un riconoscimento importante, che premia anche l'investimento sul vivaio effettuato negli ultimi anni, il bello del campionato inizia ora. Non sarà facile, ma i Gladiatori della U15 ci arrivano con il morale alle stelle.