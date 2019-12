Bocce: A2; solo un pareggio per l'Helvetia in quel di Andora

Ha mancato l'aggancio al primo posto in classifica del campionato A2 di bocce il Bassa Valle Helvetia, che nel recupero della quinta giornata del girone di andata ha pareggiato in trasferta per 13 a 13 contro l'Andora. La formazione di Amilcare Giopp resta in terza posizione con 11 punti insieme al Masera, L'Andora è penultimo con 5 punti; classifica guidata dal Nus a 14 punti.

Match equilibrato dall'inizio alla fine quello disputato in terra ligure, con i biancorossoblu di Amilcare Giopp che passano subito in vantaggio ma vengono rimontati e sorpassati dall'Andora prima di riuscire a chiudere la prima metà di gara sul 4 a 4.

Nella prima fase si è distinto Mattia Falconieri, nella fase centrale del match sono Andrea Péaquin e Matteo Golfetto a macinar punti ma sempre rincorsi dagli avversari che nel terzo tempo della partita riescono a pareggiare il conto perchè l'Helvetia va a punto solo con la coppia Luigi-Cericola e Rodolfo Yeuillaz e pareggia con Pietro Vairos e Mattia Falconieri.

Il campionato riprenderà sabato 11 gennaio quando la Bassa Valle Helvetia ospiterà la pari punti Masera e il Nus giocherà in trasferta piemontese contro la Beinettese.

RISULTATI E CLASSIFICA