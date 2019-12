Ginnastica: Sofia Righi Aurora Scarpone e Giulia Castagnera nel firmamento a Verona

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, a Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, è andata in scena la grande ginnastica ritmica, in occasione del tradizionale incontro internazionale “Stelle di Natale”, che ha visto la partecipazione di oltre 220 ginnaste provenienti da diversi paesi europei ed extra-europei, tra cui Russia, Spagna, Israele, Australia e Nigeria.

Alla manifestazione ha partecipato anche una nutrita delegazione della Gym-Aosta: sono state infatti 19 le ginnaste della Gym che sono scese in pedana in diverse categorie e su diversi livelli tecnici.

Tra i tanti risultati significativi delle nostre ginnaste, con tanti podi conquistati, spiccano tre vittorie assolute: quella di Giulia Castagnera, categoria “junior 1” livello C, quella di Aurora Scarpone, categoria “allieve 3” livello B, e quella di Sofia Righi (nella foto sopra), categoria “junior 1” livello A (il più elevato tecnicamente); quest’ultima, ginnasta Gym ma tesserata Ritmica Piemonte. Ma sono stati tanti e significativi i risultati delle ginnaste della Gym. Eccoli tutti, suddivisi per livello e per categoria. (nella foto sotto Aurora Scarpone)

LIVELLO C

Allieve 1

3° Emilie Marcellan (2° alla palla)

5° Amely Sordi (1° al corpo libero)

6° Letizia Bochicchio

Allieve 3

3° Silvia Chiabotto (2° alla palla)

Pre Junior

7° Cecilia Ronco (1° alla palla)

Junior 1

1° Giulia Castagnera (1° anche alle clavette)

Senior

3° Beatrice Nuvolari (2° al cerchio)

LIVELLO B

Allieve 2

6° Giada Pace

Allieve 3

1° Aurora Scarpone (1° anche al corpo libero)

Pre Junior

10° Giulia Savoye

Junior 1

10° Ginevra Vittone (2° alle clavette)

11° Meredith Perrier

Senior 1

2° Cecilia Nuvolari (tesserata Ritmica Piemonte e 1° alle clavette)

LIVELLO A

Allieve 1

6° Ginevra Pascarella (1° a corpo libero e fune)

8° Elodie Godioz

9° Emma Chiabotto

Junior 1

1° Sofia Righi (tesserata Ritmica Piemonte e 1° alla fune e al nastro)

Senior 2

5° Alessia Toscano (tesserata Ritmica Piemonte)

Categoria Princess (preagoniste)

Arianna Désandré in fascia bronzo