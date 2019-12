I GIORNALI SPORTIVI LETTI PER VOI AL BISTROT DE LA GARE

TUTTOSPORT - Poker Roma, Fiorentina ko 1 a 4; ora Fonseca è a -1 dalla Lazio, consolida il quarto posto in classifica e mette nei guai il tecnico viola Vincenzo Montella, che a questo punto è a un passo dall’esonero. I giallorossi controllano il match senza dominare, ma i toscani non danno mai la sensazione davvero di poter ribaltare il risultato. I convocati di Sarri per la Supercoppa, c'è anche Chiellini. Al termine dell'allenamento, l'ultimo prima della partenza per Riyad, dove domenica 22 dicembre la Juventus affronterà la Lazio per il primo titolo della stagione.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Troppa Roma per la giovane Fiorentina; al Franchi finisce 1 a 4 e ora la panchina di Montella traballa davvero. Milan, Matic sotto l'albero, e si lavora per Todibo. Kulusewski, l'Inter chiede di bloccarlo per giugno; no Atalanta, servono 40 milioni. Proseguono i contatti per il trasferimento di Dejan Kulusevski a Milano: le società ne parlano ormai da settimane, tuttavia negli ultimissimi giorni entrambe hanno cercato di accelerare, pur non trovando ancora l'accordo definitivo.

LA STAMPA VDA -Cancellate, per maltempo, le qualifiche della Coppa del Mondo di s snowboardcross a Cervinia; non ancora decisa la data.