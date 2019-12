Fondo: Pellegrino rompe il ghiaccio nella sprint di Planica: è secondo dietro all'imprendibile Chanavat

Arriva il primo podio stagionale in Coppa del mondo (32simo in carriera) per Federico Pellegrino. Il campione valdostano si è piazzato secondo nella sprint a tecnica libera di Planica, vinto con pieno merito dal francese Lucas Chanavat, al primo trionfo sul massimo circuito.

Le parole di Federico Pellegrino dopo il secondo posto nella sprint di Planica in tecnica libera. "Avevo bisogno di questa gara - spiega -, grazie al risultato odierno abbiamo capito cosa non ha funzionato a Davos, si trattava di un piccolo guaio muscolare che si è risolto nei giorni seguenti. Chanavat è fortissimo e si è meritato la vittoria, è tanti anni che è sempre lì davanti. Ho corso in maniera intelligente, sto recuperando la serenità per centrare l'obiettivo. Oggi se si incastravano meglio un paio di particolari, avrei potuto raggiungere il primo posto. Adesso mi concentro sul Tour de Ski, la sprint di Lenzerheide sarà il mio vero obiettivo, poi vedremo se ci saranno le condizioni per arrivare fino alla sprint in Val di Fiemme del penultimo giorno, ho recuperato terreno nella classifica di specialità e voglio giocare le mie carte per il podio finale".

Assente il leader della classifica generale Johannes Klaebo, Pellegrino ha cercato di approfittare della situazione e, dopo avere condotto con sapienza tattica sia la manche dei quarti che quella di semifinale, ha provato a ripetersi anche in finale, dove ha trovato un Chanavat in pieno furore agonistico, che ha preso il comando nella fase centrale, resistendo al ritorno di Federico, che può comunque soddisfatto per avere rotto il ghiaccio. Ha completato il podio il norvegese Erik Valnes. Buone notizie arrivano in casa Italia dai giovani, con Michael Hellweger e Stefan Zelger.

Il primo 24enne di Sarentino (Bz), è antrato per la prima volta nella top-15 con il quindicesimo posto. Il secondo, anch'egli 24enne, ha eguagliato il suo miglior piazzamento al ventiquattresimo posto. Fuori dalla zona punti Giacomo Gabrielli, Davide Graz e Francesco De Fabiani. In classifica generale Klaebo mantiene il comando con 520 davanti a Emil Iversen con 448, Pellegrino risale al 12simo posto con 161 punti ed è terzo nella sprint con 117 punti, preceduto da Chanavat con 202 e Klaebo con 150.



La gara femminile ha premiato la svedese Jonna Sundling davanti alla connazionale Stina Nilsson e alla statuitense Julia Kern. Diciannovesima Greta Laurent, primo punto in carriera per Alice Canclini, trentesima. Fuori dalle trenta Lucia Scardoni e Farncesca Franchi. Domenica 22 dicembre tocca alle team sprint.



Oridne d'arrivo sprint TL femminile Planica (Slo):

1 SUNDLING Jonna 1994 SWE

2 NILSSON Stina 1993 SWE

3 KERN Julia 1997 USA

4 CALDWELL Sophie 1990 USA

5 LAMPIC Anamarija 1995 SLO

6 SVAHN Linn 1999 SWE

7 HAGSTROEM Johanna 1998 SWE

8 FAEHNDRICH Nadine 1995 SUI

9 VISNAR Katja 1984 SLO

10 FALLA Maiken Caspersen 1990 NOR



19 LAURENT Greta 1992 ITA

30 CANCLINI Alice 1994 ITA

31 SCARDONI Lucia 1991 ITA

34 FRANCHI Francesca 1997 ITA



Ordine d'arrivo sprint TL maschile Planica (Slo):

1 CHANAVAT Lucas 1994 FRA

2 PELLEGRINO Federico 1990 ITA

3 VALNES Erik 1996 NOR

4 SKAR Sindre Bjoernestad 1992 NOR

5 JOUVE Richard 1994 FRA

6 TAUGBOEL Haavard Solaas 1993 NOR

7 GRATE Marcus 1996 SWE

8 RETIVYKH Gleb 1991 RUS

9 TEFRE Gjoeran 1994 NOR

10 AUNE Paal Troean 1992 NOR



15 HELLWEGER Michael 1996 ITA

24 ZELGER Stefan 1995 ITA

47 GABRIELLI Giacomo 1996 ITA

52 GRAZ Davide 2000 ITA

60 DE FABIANI Francesco 1993 ITA