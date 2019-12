Fis Master Cup: La Coppa del Mondo Master a Pila entra nel vivo (FOTO GALLERIA)

Una giornata da incorniciare a Pila, stamani per il secondo appuntamento con la 4° Edizione della Fis Master Cup, prova valida per la Coppa del Mondo Master 2019/2020 e che alla sua conclusione, domani, vedrà l’assegnazione del Trofeo Amato Cerise.

Un meteo che, dopo l’avvio poco felice di ieri, quando nebbia e neve hanno lasciato agli organizzatori ed agli atleti un po’ di amaro in bocca, in quanto si era finalmente concretizzato, dopo anni, il ritorno a gareggiare sulla storica pista “Renato Rosa”, ha dato finalmente ragione quanti hanno voluto anticipare ad oggi, e tra questi il Presidente dello Ski Club Pila, Edoardo Cerise, la gara di SuperG che, appunto, si è svolta in condizioni ottimali, sulla pista del “Leissé”.

Ormai appuntamento fisso, ma non per questo meno atteso o apprezzato, si è svolto oggi direttamente sulle piste, presso la tavola calda “L’Hermitage”, anche il “terzo tempo”, rappresentato dall’evento enogastronomico, nel corso del quale è stata offerta una prelibata degustazione di prodotti e vini locali, rigorosamente “a chilometri zero”.

Ora l’attenzione è catalizzata per domattina, quando andrà in scena la terza e conclusiva prova della kermesse iridata di Pila, lo Slalom Speciale che avrà luogo sulla pista del “Leissé” e che “chiuderà i giochi” per piazzamenti e punteggi per questa tappa valdostana della FIS Master Cup 2019/2020.

Per coloro che vogliono notizie di dettaglio maggiormente approfondito, le classifiche di tutte le competizioni Master di questi giorni a Pila sono pubblicate on-line sul sito ASIVA (www.asiva.it). Stefano Meroni