Pattinaggio artistico: Mattia Dalla Torre sul podio agli Italiani assoluti

Cresce e porta risultati importanti, il movimento del pattinaggio artistico in Valle d'Aosta. Entra nella storia Mattia Della Torre dell'Aosta Skating 2000, che ai Campionati italiani assoluti ha bissato il successo dello scorso anno conquistato nuovamente la medaglia di bronzo nei Seniores, con 180,29 punti e attestandosi così tra i più forti pattinatori italiani di specialità. Al primo posto si è piazzato il trentino Daniel Grassl e secondo il milanese Matteo Rizzo. La prova di Della Torre avrebbe potuto essere da gradino più alto se non avesse commesso alcuni errori che gli hanno impedito di completare il programma. Nella categoria Juniores si è invece piazzato al quarto posto Emanuele Indelicato dell'Artistique con 144, 21 punti: in terza posizione nel programma libero, non è riuscito a completare quello corto e ha mancato di un soffio il podio. Il debuttante Michel Dellio, anch'egli dell'Aosta Skating, ha chiuso il suo programma in settima posizione.

Domenica 22 dicembre è in programma ad Aosta la terza edizione della gara intersociale 'Città di Aosta' in cui si cimenteranno oltre quaranta pattinatori.