Volley: Serie D; troppo Pavic per la smarrita Olimpia

Resta ancora a secco di punti l'Olimpia Grand Combin nel campionato Promozione di volley. Domenica scorsa il 3 a 0 è maturato al Pala Pressendo di Aosta per mano dell’Erresse Pavic, anche se rispetto alle precedenti, disastrose prestazioni questa volta qualcosa di buono si è visto, dai ragazzi di coach Trevisan.

La partita si è conclusa con parziali 13-25, 19-25, 20-25, punteggio che racconta di un'Olimpia non arrendevole anzi in grado, finalmente, di mettere in difficoltà gli avversari. Fatale è stato per i valdostani la prima frazione di gioco, quando il Pavic è riuscito a seminare il panico e portarsi avanti 5 a 0.

Poi Mastrolenzi e i suoi si risvegliano dal letargo e nel secondo set iniziano a giocare punto su punto, costrigendo i piemontesi a ricalibrare le posizioni in difesa. Roux e compagni però continuano a essere un osso troppo duro per l'Olimpia e a ogni assalto dei valdostani ne corrispondono almeno due del Pavic. Sul 2 a 0 per i piemontesi, Trevisan cerca di conquistare almeno il terzo set e lancia i suoi all'assalto; la Grand Combin riesce a portarsi in vantaggio per 9 a 6 poi però la tensione gioca un brutto scherzo sotto rete ai rossoneri che vengono raggiunti e superati dall'imbattibile Roux, autore di oltre il 50% dei punti del Pavic.