Snowboardcross: Annullate qualifiche Coppa del Mondo

Nonostante gli sforzi degli organizzatori, la neve e la scarsa visibilità hanno costretto la giuria ad annullare le discese valide per le Qualifiche, rinviate a domani, sabato 21 dicembre.

Nella stessa giornata si disputeranno, a seguire, anche le Finali della Coppa del Mondo di snowboardcross di Breuil-Cervinia sulla pista 26 ai piedi del Cervino. Si ricorda che sono ben 120 gli atleti accreditati, in rappresentanza di 20 nazioni, dagli States, al Canada, all'Australia, oltre alla nutrita schiera dei più forti riders europei di questa specialità. L’evento di consegna dei pettorali, previsto alle 18.00 di oggi venerdì 20 dicembre, nella via centrale di Breuil-Cervinia si trasforma quindi nella presentazione dei migliori atleti in pista.